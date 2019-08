Greta Thunberg è arrivata a New York: 'Trump non ascolta la scienza'

Dopo quindici giorni di traversata in mare a bordo dello yatch Malizia II, Greta Thunberg è finalmente arrivata in America dove parteciperà il prossimo 23 Settembre al summit sul clima dell'Onu. Non appena sbarcata presso la Grande Mela, l'attivista ha immediatamente attaccato il presidente degli States, Donald Trump.

Parlando con i giornalisti americani, la sedicenne ha affermato che "tutti mi chiedono sempre di Donald Trump. Io gli dico di ascoltare la scienza, ma lui non lo fa". L'arrivo a Brooklyn è avvenuto in pompa magna: ad attenderla una piccola flotta di sedici barche a vola, ognuna delle quali simbolizzava un obiettivo per lo sviluppo sostenibile.

La scelta di arrivare a New York in barca è stata dettata dall'esigenza di Greta di inquinare il meno possibile, rispetto all'aereo. Anche all'interno del Vecchio Continente, la giovane si è spostata in treno e non in aereo per diminuire il più possibile il proprio impatto ambientale.

Dopo il vertice di New York, Greta si sposterà in Canada, Messico e Cile per le altre conferenze delle Nazioni Unite sul clima. In una conferenza stampa tenuta all'arrivo per commentare i roghi in Brasile, Greta ha affermato che si tratta di una situazione "orribile" e che "la guerra contro la natura deve finire".