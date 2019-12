Greta Thunberg: 'Cambiamenti climatici colpa anche della politica'

Continua la battaglia contro i cambiamenti climatici della giovanissima Greta Thunberg. In un articolo co-firmato dalle attiviste Luisa Neubauer e Angela Valenzuela, ha sferrato degli attacchi frontali al mondo della politica, accusandolo di essere il principale responsabile per la crisi climatica.

Le tre attiviste affermano che "i nostri leader politici non possono più sottrarsi alle loro responsabilità", ma in quello che è a tutti gli effetti un manifesto politico vengono menzionati anche i fenomeni del colonialismo ed il razzismo come cause scatenanti dei cambiamenti climatici.

Nell'articolo viene anche sottolineato come il problema sia noto da decenni, ma nonostante ciò i politici hanno lasciato che le imprese continuassero a sfruttare le risorse della Terra, distruggere gli ecosistemi e minacciare la nostra esistenza.

"Anche se i Paesi dovessero mantenere i loro impegni di riduzione delle attuali emissioni, stiamo andando verso un aumento di 3,2 gradi" si legge in uno stralcio della relazione, che fa eco alle dichiarazioni rilasciate dalla stessa Greta qualche giorno fa, in cui invitava i politici a non sottovalutare la forza dei giovani arrabbiati.

Il segretario generale dell'ONU qualche giorno fa aveva rilasciato delle dichiarazioni preoccupanti sul cambiamenti climatico, ed aveva osservato che "siamo vicini al punto di non ritorno", dal momento che gli sforzi messi in campo per fermare i cambiamenti non sono stati adeguati.

Lo scorso venerdì in Italia oltre 300mila studenti sono scesi in piazza per il Fridays for Future.