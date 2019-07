Greta Thunberg entra in banca: in Svezia arriva la carta di credito ecologica

Greta Thunberg si appresta a debuttare in banca. La giovane attivista svedese infatti diventerà testimonial di un istituto di credito locale che ha creato un nuovo prodotto finanziario che va in netta controtendenza rispetto agli altri, in quanto impedisce agli utenti di consumare denaro.

Il nuovo modello di business è frutto di un progetto messo su dalla banca Doconomy, che lancerà un conto corrente legato ad una carta di credito che tramite un'applicazione dedicata consente di tracciare l'impronta ecologica di ogni acquisto effettuato. In questo modo gli utenti potranno compensare mettendo dei limiti all'acquisto.

Nella variante Black, il conto correte impedirà di spendere se l'impronta ecologica dei propri acquisti dovesse superare il limite delle emissioni pro capite stabilite dall'Intergovernimental Panel On Climate Change (IPCC).

Secondo alcuni calcoli, in media un consumatore svedese produce emissioni per circa dieci tonnellate di anidride carbonica, il 60% delle quali proveniente dal consumo. Qualora si dovesse andare oltre, il proprietario del conto corrente non potrà effettuare transazioni e quindi sarà costretto ad utilizzare un'altra carta.

Ovviamente anche la carta di credito fisica è al 100% sostenibile, in quanto non ha alcuna banda magnetica ed è composta da un materiale biologico con la stampa effettuata con inchiostro ad aria. Sul retro è presente una sorta di promessa: "per ogni operazione mi prendo la responsabilità di aiutare e proteggere il pianeta" è la dichiarazione da firmare.

Di recente Greta Thunberg ha anche fatto tappa anche in Italia, dove ha incontrato anche Papa Francesco.