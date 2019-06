Greta Thunberg lascerà la scuola per un anno, si dedicherà solo all'ambiente

Di Greta Thunberg, la giovane sedicenne che negli ultimi tempi ha portato avanti un'aspra battaglia a difesa dell'ambiente, al punto che è stata invitata anche da Papa Francesco, abbiamo a più riprese parlato su queste pagine nel corso degli ultimi mesi. A quanto pare la svedese avrebbe intenzione di fare ancora più sul serio.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa DPA, che cita fonti vicine all'attivista, Greta Thunberg avrebbe deciso di lasciare per un anno la scuola per dedicarsi completamente alla campagna internazionale di cui è diventata simbolo.

A settembre Greta sarà a New York in occasione del summit per il clima, in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU, dopo di che prenderà parte alla conferenza sul clima che le Nazioni Unite terranno in Cile a Dicembre.

La promotrice dei Fridays for Future, i venerdì di sciopero che di recente sono arrivati anche in Italia, a Settembre quindi si prenderà una pausa dai propri impegni didattici. La giovane attivista ancora non ha confermato il tutto in via ufficiale, ma a DPA avrebbero parlato persone vicine alla ragazza.

In un'intervista rilasciata al quotidiano svedese Dagens Nyheter, di recente aveva affermato che "il 2020 è l'anno in cui dobbiamo far scendere verso il basso la curva delle emissioni, se vogliamo mantenere il riscaldamento globale tra 1,5 e 2 gradi celsius".