Greta Thunberg multata dalla polizia svedese durante una protesta, il motivo

Dal 2018 ormai, Greta Thunberg è l’attivista del movimento giovanile per il clima più famosa e iconica al mondo, ma i suoi buoni propositi non la esimono dai doveri civili della nazione svedese; infatti, la ragazza è stata multata per aver disobbedito all’ordine della polizia di abbandonare una protesta sul clima.

Greta ha ammesso di aver partecipato alla manifestazione a Malmö lo scorso giugno, ma si è dichiarata non-colpevole, in quanto sostiene di aver agito per necessità.

“Le mie azioni sono giustificabili” afferma l’attivista al tribunale svedese, la quale ritiene di star lottando contro una situazione che minaccia la vita, la salute e le proprietà di tantissime persone, sia nel lungo che nel breve termine.

“Skolstrejk för klimatet” (sciopero scolastico per il clima) è con queste parole che Thunberg, a soli 15 anni, ha inaugurato una nuova era per le proteste per l’ambiente. La ragazzina saltava ogni venerdì la scuola per organizzare scioperi sul clima davanti al parlamento svedese, a Stoccolma. Le sue gesta e la sua franchezza nel parlare del difficile futuro che ci aspetta hanno ispirato i giovani di tutto il mondo.

Nonostante il COVID abbia rallentato i movimenti degli scioperi scolastici, Thunberg ha continuato a viaggiare per il mondo per condividere la propria visibilità con le iniziative che invitano ad intervenire ai vertici internazionali nella materia dell’impatto ambientale e del cambiamento climatico.

Quella di lunedì è stata la prima condanna per una protesta sul clima. Greta Thunberg ha rifiutato di lasciare il luogo, in seguito all’intimazione da parte della polizia svedese. La ragazza stava bloccando, insieme ad altri manifestanti un camion cisterna dell’olio, nel porto di Malmö.