Greta Thunberg a muso duro al congresso degli USA: 'Non fate abbastanza'

Nella giornata di ieri la giovane attivista svedese Greta Thunberg è stata ospite del Congresso degli Stati Uniti, dopo aver incontrato l'ex presidente Barack Obama. Greta si è rivolta a muso duro ai politici americani, che li ha accusati di non aver fatto abbastanza per la difesa del nostro pianeta.

Nel suo discorso, la sedicenne ha invitato i politici ad "unirsi dietro la scienza. Non dovete ascoltare me, ma quello che dicono esperti e scienziati".

Un messaggio importante è arrivato da Obama, che senza mezzi termini l'ha definita "una delle più grandi promotrici del nostro pianeta". L'ex Presidente ha riconosciuto che quello che si sta facendo per affrontare i cambiamenti climatici "non è abbastanza".

Nel frattempo, ironia della sorte, l'attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, ha annunciato tramite Twitter che revocherà i limiti sulle emissioni attualmente in vigore in California. "In questo modo produrremo automobili meno costose per i consumatori, che offriranno anche un maggiore livello di sicurezza" afferma Trump, secondo cui "questa misura porterà ad un aumento della produzione di automobili che sostituiranno le vecchie, che inquinano di più".

Trump ha anche osservato che "ci sarà poca differenza tra gli standard delle emissioni in California a quelli federali. Molte auto saranno prodotte con i nuovi limiti e questo porterà a più lavoro".

Di recente anche i dipendenti della sede centrale di Amazon hanno espresso il loro sostegno a Greta.