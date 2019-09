Greta Thunberg all'ONU in lacrime: "Avete rubato i miei sogni. Non vi perdoneremo mai"

Continua il viaggio di Greta Thunberg negli Stati Uniti. Dopo il duro appello al Congresso Americano, ieri l'attivista svedese ha parlato all'ONU in occasione dell'assemblea Generale sul clima, a cui ha preso parte per pochi minuti anche il presidente degli USA Donald Trump. Il discorso di Greta è stato molto duro ed ha già fatto il giro del mondo.

Greta ha esordito che "è tutto sbagliato, io non dovrei essere qui ma a scuola dall'altra parte dell'oceano. Ma nonostante ciò venite tutti da me per avere speranza. Come osate?".

Poco dopo però la sedicenne ha alzato i toni ed ha accusato i politici e leader di tutto il mondo di aver "rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote. Ciò nonostante, io sono una delle più fortunate. C'è gente che soffre, che sta morendo". Secondo Greta "interi ecosistemi stanno collassando. Siamo all'inizio di un'estinzione di massa, e voi non siete capaci di parlare d'altro che di soldi e di favoleggiare un'eterna crescita economica".

Al termine del vertice, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha annunciato che sessantasei governi, 10 regioni, 102 città, 93 aziende e 12 investitori si sono impegnati a raggiungere le zero emissioni nette di CO2 entro il 2050, ma ha osservato anche che "l'emergenza climatica è una gara che stiamo perdendo, ma che possiamo ancora vincere".

Durante l'Assemblea, 68 paesi si sono impegnati a rivedere verso l'alto i piani climatici entro il 2020. Anche la Russia ha ratificato l'accordo di Parigi. Il presidente Medvedev ha osservato che "è importante che il nostro paese partecipi a questo processo. La minaccia dei cambiamenti climatici potrebbe compromettere l'equilibrio ambientale e mettere a rischio lo sviluppo di successo di molti settori chiave, come l'agricoltura e la sicurezza della nostra gente che vive sul permafrost".



Proprio a ridosso dell'Assemblea, era arrivato il preoccupante rapporto dell'ONU sul clima.