Greta Thunberg, il padre: 'Preoccupato per l'odio nei suoi confronti'

Il 2019 è stato l'anno di Greta Thunberg, eletta anche persona dell'anno dal TIME, ma la popolarità raggiunta dalla giovane attivista non fa dormire sonni tranquilli il padre, che nel corso di una lunga intervista ha espresso le proprie preoccupazioni per l'attività della figlia.

Svante Thunberg ha riconosciuto che all'inizio pensava non fosse una buona idea schierarsi nella lotta ai cambiamenti climatici, ma ora che la figlia è diventata un'icona è preoccupato per l'eccessivo odio che è costretta ad affrontare quotidianamente.

Il genitore di Greta ha anche rivelato che l'impegno della sedicenne "l'ha salvata dalla depressione", ed ha osservato che "Greta adesso è felice" grazie alla sua lotta ambientalista che l'ha fatta uscire dalla depressione con la quale ha dovuto fare i conti per "tre o quattro anni".

Il ritratto di Greta disegnato dal padre è diverso da quello a cui siamo abituati a convivere da quando la conosciamo: "mia figlia aveva smesso di parlare, non andava a scuola e rifiutava il cibo" ha rivelato l'uomo.

"Greta ora è cambiata, ed è molto felice grazie a ciò che fa. Qualcuno potrebbe pensare che non sia normale, perchè è speciale, è molto famosa e via dicendo, ma per me è una bambina normale, può fare tutte le cose che possono fare gli altri" ha continuato, il quale ha precisato che ad impensierirlo maggiormente sono "le fake news" che Greta però affronta con serenità e col sorriso.