Greta Thunberg persona dell'anno, Trump non ci sta: 'ridicola. Si rilassi con un film'

E' notizia di ieri che il TIME ha nominato Greta Thunberg "Person of the Year" per i suoi sforzi contro i cambiamenti climatici e per l'attenzione che ha portato sul tema. Secondo quanto appreso da varie fonti, Greta avrebbe sconfitto proprio il presidente Trump, che non gliele ha mandate a dire.

Ovviamente tramite il proprio account Twitter, il Presidente ha invitato la sedicenne a "rilassarsi" ed a guardare un film con qualche amico piuttosto che continuare con l'attivismo che le è valso il premio, una scelta definita dallo stesso Trump "ridicola".

Ma non è tutto, perchè in risposta a Roma Downey, che come tanti si è congratulata con Greta per il premio ottenuto, Trump ha anche invitato la svedese "lavorare sul suo problema di gestione della rabbia, e quindi di andare a vedere un buon film con qualche amico".

Inutile dire che Trump è stato sommerso dalle critiche per questo tweet, che è rapidamente diventato virale in senso negativo. Secondo molti è assurdo che un uomo navigato ed anziano, di 73 anni, attacchi in questo modo una sedicenne che non sta facendo altro che portare avanti una battaglia per una giusta causa.

Ricordiamo che nella giornata di domani Greta sarà in Italia per partecipare allo sciopero per il clima di Torino.