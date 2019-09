Greta Thunberg risponde agli haters: 'Essere diversi non è una malattia' e trolla Trump

Dopo essersi intrattenuta all'Assemblea dell'Onu sul clima, nel corso del quale ha tenuto un commovente discorso, Greta Thunberg è di nuovo in viaggio verso casa, a bordo della barca che qualche settimana fa l'ha portata a New York. L'attivista ha pubblicato una foto sul proprio profilo Twitter, su cui ha risposto agli haters.

"Come avrete notato, gli haters sono più attivi che mai. Prendono di mira me, il mio aspetto, i miei vestiti, il mio comportamento e ciò che mi rende diversa" ha esordito Greta, secondo cui gli adulti "le stanno provando tutte per distogliere l'attenzione dal problema reale, e sono così disperati da non parlare del clima e della crisi ecologica. Essere diversi non è una malattia, e la migliore scienza non sono le opinioni ma i fatti".

Greta probabilmente si riferiva agli attacchi ricevuti a causa della sindrome di Asperger, di cui soffre ed a cui si attribuisce la sua feroce natura attivista. La sedicenne l'ha definita "un superpotere" ed ha chiuso il tweet utilizzando l'hashtag #aspiepower.

Nella giornata di lunedì Fox News è stata protagonista di una clamorosa gaffe, quando un commentatore ha definito la Thunberg una "bambina svedese malata di mente".

La risposta non si è fatta attendere e sempre nello stesso tweet Greta ha affermato che "non capisco perchè gli adulti passano il loro tempo a prendere in giro e minacciando gli adolescenti e bambini che promuovono la scienza, quando invece potrebbero fare qualcosa di buono. Immagino che si sentano minacciati da noi".

La Thunberg ha anche risposto ironicamente a Trump, che in un tweet l'aveva definita una "ragazza molto felice in attesa di un futuro luminoso e meraviglioso". La giovane ha cambiato l'immagine del profilo su Twitter, a cui ha aggiunto la descrizione "una ragazza molto felice in attesa di un futuro luminoso e meraviglioso".

Al termine della conferenza ONU, Greta e 15 ragazzi hanno denunciato 5 paesi.