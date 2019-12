Greta Thunberg risponde agli insulti di Donald Trump ironizzando sul tweet del Presidente

La nomina di Greta Thunberg a persona dell'anno del TIME non è stata accolta favorevolmente da Trump, che nella giornata di ieri non le ha mandate a dire alla giovane attivista su Twitter, è stata al centro di non poche polemiche. La svedese però non ha perso tempo ed ha immediatamente risposto a Trump.

Come già fatto in passato, quando Trump l'aveva invitata a concentrarsi su altro, Greta non ha pubblicato alcun tweet o messaggio pubblico. La sedicenne infatti ha semplicemente modificato la descrizione del proprio account ufficiale Twitter, su cui si descrive come "un'adolescente che lavora al suo problema di gestione della rabbia. Attualmente mi sto rilassando e sto guardando un buon film con un amico".

E' chiaro che il riferimento diretto è al messaggio del Presidente, che in uno dei tweet pubblicato ieri aveva definito "ridicola" la scelta del TIME di nominare Trump ed aveva invitato Greta a rilassarsi guardando un film con qualche amico, come si faceva una volta, oltre che di lavorare sul suo problema di gestione della rabbia.

Greta quest'oggi sarà a Torino, per il venerdì di sciopero: è previsto un discorso a Piazza Castello alle 15:00, quando incontrerà i migliaia di attivisti che stanno scioperando contro i cambiamenti climatici.