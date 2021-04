Grimes, la compagna di Elon Musk, mostra le sue 'cicatrici aliene' sulla schiena

Grimes, la compagna di Elon Musk e cantante canadese, ha pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram una fotografia in cui ha mostrato quelle che vengono da lei definite delle "cicatrici aliene", con tanto di descrizione.

Ovviamente, come facilmente intuibile e sottolineato dalla stessa fidanzata del CEO di Tesla e SpaceX, si tratta di un tatuaggio che le è stato fatto dall'artista noto come Tweak T, che però come si può vedere nel post presente in calce sembra essere stato piuttosto bravo. Il lavoro è stato apprezzato dai numerosi fan di Grimes, ed infatti la fotografia ha raccolto 315mila like ed una serie entusiastici da parte dei follower.

Il tatuaggio è caratterizzato da una serie di ghirigori simmetrici in rilievo che resteranno bianchi. Gli esperti fanno sapere che si tratta di un lavoro complesso che richiede delle abilità particolari, dal momento che deve essere fatto in modo da restare sempre così, senza aggiungere alcun dettaglio aggiuntivo. Non è prevista una seconda fase con la colorazione dei ghirigori, tanto meno l'aggiunta di inchiostro nero.

Grimes ed Elon Musk lo scorso anno hanno avuto un figlio che è diventato noto per il suo nome, X Æ A-12. Qualche giorno fa Elon Musk si è auto proclamato imperatore di Marte.