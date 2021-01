Grimes e la 'ninna nanna' con IA per X Æ A-XII Musk: potete averla su Android

State cercando un brano che per dormire, rilassarvi o concentrarvi? Potrebbero esserci buone notizie per voi. Infatti, su Android è arrivata una "ninna nanna" personalizzata molto particolare.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena ed Engadget, la cantante canadese Claire Elise Boucher, meglio conosciuta come Grimes, ha collaborato con la nota applicazione Endel per dare vita a una composizione che utilizza le sue creazioni e l'intelligenza artificiale per cercare di far rilassare o addormentare le persone. Può inoltre essere utilizzata per concentrarsi. In parole povere, la partnership tra Endel e Grimes ha dato vita ad "AI Lullaby", "brano" che potete ascoltare in versione ridotta e non personalizzata mediante il player presente qui sopra.

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente di questa collaborazione, dato che era già stata annunciata nel corso del 2020. Tuttavia, in quel caso "AI Lullaby" era stato reso disponibile solamente per gli utenti iOS, che tra l'altro ora non hanno più la possibilità di accedervi. Ebbene, adesso il "brano" è disponibile nella versione per Android dell'applicazione ufficiale di Endel e resterà accessibile fino al 23 marzo 2021.

Vi ricordiamo che l'intelligenza artificiale è in grado di modificare il "brano" a seconda di vari fattori, dall'orario in cui lo si ascolta fino al meteo. Insomma, in parole povere è possibile definire "AI Lullaby" come un "brano personalizzato", pensato per essere ascoltato nei momenti di relax, prima di andare a dormire o quando si ha bisogno di più concentrazione.

A quanto pare, "AI Lullaby" è anche riuscito a far dormire X Æ A-XII, figlio di Grimes ed Elon Musk.