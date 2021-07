La Groenlandia dice 'NO!' alle future estrazioni petrolifere

Il nuovo governo dell'isola, in carica da aprile, ha posto le preoccupazioni sul clima al centro del suo programma legislativo. Sebbene la decisione di eliminare l'esplorazione pianificata sia una vittoria ambientale, interrompe però i potenziali investimenti che avrebbero potuto aiutare nel raggiungere l'indipendenza economica dalla Danimarca.

Il governo infatti "ha deciso di cessare il rilascio di nuove licenze per l'esplorazione di petrolio e gas", si legge in una nota. "Questo passo è stato fatto per il bene della nostra natura, per il bene della nostra pesca, per il bene del nostro turismo e per concentrare la nostra ricerca sulle energie sostenibili".

Dieci anni fa, la Groenlandia era diventata un punto di riferimento per l'industria petrolifera, grazie ad un boom dei prezzi delle materie prime che attirava non solo i petrolieri, ma anche i minatori di diamanti, ferro, terre rare e altri metalli.

Il successivo crollo del valore del greggio ha però reso l'estrazione non economica in mare aperto, dove la perforazione sarebbe stata ostacolata anche da grandi iceberg galleggianti, ed il divieto ufficiale recente mette fine alle aspettative di ricchezza energetica.

La Groenlandia è infatti ancora subordinata alla Danimarca, che ne supervisiona la politica estera, la difesa e la gestione monetaria. Il suo obbiettivo di indipendenza deve infatti ancora offrire un'alternativa sostenibile al sostegno economico danese per i suoi 56.000 abitanti, che ammonta a circa 600 milioni di dollari l'anno.

La decisione di abbandonare l'esplorazione petrolifera arriva però come conseguenza dei segnali sempre più allarmanti di riscaldamento globale per gli abitanti della "Terra degli Uomini". Il livello medio del mare è infatti aumentato di circa 25 cm dal 1880 e, secondo un recente studio pubblicato su Nature, circa un quarto di tale aumento deriva dallo scioglimento dei ghiacci nelle calotte glaciali proprio della Groenlandia e dell'Antartide.

"Il governo groenlandese ritiene che il prezzo dell'estrazione del petrolio sia troppo alto", si legge nella nota. "Ciò si basa non solo su calcoli economici, poiché anche le considerazioni sull'impatto sul clima e sull'ambiente hanno giocato un ruolo centrale nella decisione".