Tempo fa la Groenlandia non ha avuto ghiaccio, e questa è una brutta notizia

Cercare di capire la stabilità delle tre più grandi calotte glaciali del mondo è molto importante per la scienza del clima. Un nuovo studio si è focalizzato quindi sulla Groenlandia, suggerendo che diverso tempo fa l'isola abbia perso la sua calotta glaciale molto più recentemente di quanto si sospettasse in precedenza.

La questione dello scioglimento è oggetto di dibattito tra gli scienziati, poiché due studi pubblicati sulla rivista Nature hanno raggiunto conclusioni quasi opposte utilizzando metodi diversi. Una carota di terra ottenuta negli anni '55, però, sembra aver offerto una svolta agli esperti, mettendo nuova luce (e offrendo nuove prove) sulla complicata questione.

È stato il dottor Andrew Christ dell'Università del Vermont ad esaminare i campioni. L'esperto si aspettava di trovare solamente sabbia e rocce, ma quello che ha scoperto è stato davvero inaspettato: foglie, ramoscelli e muschi che potevano provenire solo da un'epoca in cui l'area era priva di ghiaccio abbastanza a lungo da far fiorire la vegetazione.

"Quello che abbiamo scoperto erano strutture vegetali delicate perfettamente conservate. Sono fossili, ma sembra che siano morti ieri. È una capsula del tempo di ciò che viveva in Groenlandia che non saremmo in grado di trovare da nessun'altra parte", afferma Christ. Nello studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, si afferma che la maggior parte della Groenlandia era libera dai ghiacci almeno due volte durante il Pleistocene, un periodo compreso tra 2,58 milioni di anni fa e 11.700 anni fa.

Se i ghiacci della Groenlandia si sono sciolti una volta, potrebbero farlo di nuovo, soprattutto a causa del riscaldamento climatico dell'uomo. Questa non è una buona notizia, ma come sempre in questi casi servono altre prove e nuovi studi per risolvere la questione.