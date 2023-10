Se la Groenlandia non raggiunge i suoi obiettivi climatici sarà un problema

La Groenlandia, con il suo imponente strato di ghiaccio spesso chilometri, gioca un ruolo fondamentale nella questione dei cambiamenti climatici. In un mondo in cui tutto quel ghiaccio dovesse sciogliersi, il livello del mare salirebbe di ben sette metri, l'altezza di una casa.

Cosa accadrebbe se non riuscissimo a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C, come sembra sempre più probabile? E se, dopo aver superato questa soglia, riuscissimo a ridurre le temperature? Un team di ricercatori ha esplorato queste domande in uno studio pubblicato sulla rivista Nature.

La loro ricerca mostra che, anche nel peggiore degli scenari, con un collasso del manto di ghiaccio e un conseguente innalzamento del livello del mare, potremmo ancora evitare e persino invertire parzialmente questi effetti se riuscissimo a ridurre le temperature globali previste per il post-2100. Più velocemente e profondamente riusciamo a ridurre queste temperature, maggiore sarà la possibilità di minimizzare la fusione del ghiaccio e l'innalzamento del livello del mare.

Tuttavia, se non agiamo rapidamente o se le temperature rimangono troppo alte, il collasso del manto di ghiaccio e un significativo innalzamento del livello del mare diventeranno inevitabili. Questi risultati offrono una luce di speranza, ma è essenziale continuare a lavorare per ridurre le temperature globali durante questo secolo e il prossimo.

Nonostante queste proiezioni offrano una certa speranza, sono soggette a notevoli incertezze e c'è ancora molto lavoro da fare. Gli autori sottolineano che i loro risultati non sono previsioni specifiche, ma piuttosto indicazioni su possibili scenari futuri.