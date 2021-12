In Groenlandia ci sono persone che metabolizzano gli zuccheri in modo diverso

In uno studio sulla rivista Gastroenterology è stata analizzata una caratteristica unica di alcuni abitanti della Groenlandia. Per millenni coloro che vivevano in questa zona hanno avuto una dieta povera di zucchero. Ciò ha conferito loro un'abilità speciale: molti hanno perso la funzione di un enzima chiave per l'elaborazione del saccarosio.

Quest'ultimo produce l'enzima sucrasi-isomaltasi e, a un certo punto nella storia degli abitanti della Groenlandia, è mutato fino a non funzionare più. Degli studi precedenti sono stati condotti nei bambini, poiché la presenza di questo gene è essenziale per una buona salute generale. Senza di esso, infatti, il consumo di qualsiasi quantità di cibo zuccherato provoca diarrea, irritabilità intestinale e vomito.

Sugli adulti, però, questa "mancanza" rimane una questione aperta. I ricercatori hanno condotto diversi test della chimica del sangue, della dieta e della storia del diabete su oltre 6.000 volontari groenlandesi, tutti maggiori di 18 anni, a cui è stato anche fatto uno studio sui loro geni.

Si è scoperto che gli adulti dotati di due copie del gene "mutato" avevano un indice di massa corporea inferiore e percentuali ridotte di grasso, nonché un profilo lipidico sano. Gli esperti hanno trovato dei livelli di una sostanza chimica chiamata "acetato" collegata a una diminuzione generale dell'appetito (sapete che l'appetito potrebbe aumentare se guardate la TV?).

Questa scoperta potrebbe aiutare gli scienziati a trovare una terapia per combattere il grasso, ma devono essere condotti numerosi studi prima di qualsiasi conclusione. A questo proposito, sapete che un essere umano medio in proporzione ha più grasso di un elefante?