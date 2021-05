La Groenlandia è sul punto di non ritorno per una ragione

Un team di ricercatori internazionale, dopo attenti studi sullo sviluppo dei tassi di scioglimento e sui cambiamenti di spessore della calotta glaciale negli ultimi 140 anni, ha rilevato come i dati raccolti nel bacino di Jakobshavn siano il segno distintivo di un punto critico di non ritorno.

Il lavoro dei ricercatori, pubblicato su PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), parte del progetto TiPES, propone un attento monitoraggio della calotta glaciale della Groenlandia per valutarne la situazione.

Nello studio, gli scienziati, hanno analizzato le ricostruzioni dei cambiamenti di altezza dell'inlandsis della Groenlandia centro-occidentale dal 1880, confrontandole con simulazioni di modelli corrispondenti. Dall'analisi si è evinto come parte della calotta stia perdendo stabilità, in conformità con l'ipotesi che sia prossima al ribaltamento in uno stato di fusione accelerato, indipendentemente dal fatto che il riscaldamento dell'Artico venga interrotto o meno.

Il dott. Niklas Boers, dell'Istituto per la Ricerca sull'Impatto Climatico di Postdam, afferma "potremmo assistere all'inizio di una destabilizzazione su larga scala, anche se al momento non possiamo ancora confermalo purtroppo. Finora, i segnali che registriamo sono solo regionali, ma ciò potrebbe essere dovuto anche alla scarsità di dati sulle altre parti della calotta glaciale".

La calotta può mantenere le sue dimensioni solo se la perdita di massa dovuta allo scioglimento ed al distacco dei ghiacciai viene sostituita dalla neve che cade sulla sua superficie, ma il riscaldamento progressivo dell'Artico disturba questo equilibrio di massa perché le precipitazioni nevose accumulate in superficie spesso si sciolgono nelle estati più calde.

Quando la superficie della calotta di abbassa la sua superficie è esposta a temperature più alte, portando ad una maggiore scioglimento ed una corrispondente perdita di massa. Oltre una soglia critica di scioglimento questo processo non potrà essere invertito, poiché con un'altezza ridotta sarebbe necessario un clima molto più freddo affinché la calotta glaciale riacquisti la sua dimensione originale.

Le conseguenze di uno scioglimento accelerato sarebbero disastrose per il pianeta. La Groenlandia contiene la massa equivalente all'innalzamento di oltre 7 metri del livello dei mari , senza contare che la perdita della calotta si aggiungerà al riscaldamento globale interrompendo le principali correnti oceaniche, le cinture monsoniche, le foreste pluviali e le precipitazioni.