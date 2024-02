La Groenlandia si sta sollevando per questo disastroso motivo

Il cambiamento climatico sta colpendo tutto il mondo, ma alcune aree del nostro pianeta risultano più suscettibili, per via della loro fragilità ambientale.

Per comprendere appieno la gravità della situazione è possibile prendere come esempio specifiche regioni della Terra, che già da tempo sono utilizzate dagli scienziati per determinare come sarà il clima del prossimo futuro. Fra queste abbiamo i poli e in particolare la Groenlandia, uno dei territori meno abitati in assoluto e la più grande riserva di acqua dolce dell'emisfero settentrionale, grazie ai suoi ghiacciai.

Secondo un nuovo report, pubblicato recentemente sulla rivista Geophysical Research Letters, proprio in Groenlandia sta avvenendo un fenomeno sconosciuto a molti, connesso allo discioglimento dei ghiacciai e in generale al surriscaldamento climatico dell'intera superficie terrestre.

Gli scienziati, andando a misurare le profondità a cui arrivano gli strati di ghiaccio, tramite dei sensori e dei GPS si sono resi conto che negli ultimi decenni la sua superficie si è sollevata, grazie ad un fenomeno alquanto particolare che i geologi definiscono sollevamento isostatico o isostasia.

Per quanto spesso venga descritto esclusivamente con paroloni tecnici, questo è un concetto abbastanza semplice. Prendete la superficie del vostro letto. Quando non vi ci siete seduti o non vi poggiate nulla, la sua superficie sarà perfettamente liscia e priva di depressioni. Se andrete invece a poggiarci anche una semplice penna, questa peserà sul piumino o sulle lenzuola, formando una concavità dovuta dalla massa dell'oggetto e dalla gravità.

Una volta tolta la penna, la superficie del piumino tenderà a riprendere la forma originale, perché dal basso altri elementi - che possono essere il materasso, i cuscini o le coperte - spingeranno verso l'alto per ottenere il maggior spazio possibile.

Lo stesso fenomeno sta avvenendo in Groenlandia. Con la scomparsa dei ghiacciai, la superficie rocciosa della crosta terrestre tende a riappropriarsi del proprio spazio, risalendo verso l'alto, dopo essere stata sottoposta per svariati milioni di anni alla massa dei ghiacciai continentali (la penna del nostro esempio). Questo comporta che la Groenlandia cresce in altezza anche di 8 mm all'anno, nel sud est del paese, ottenendo sì sempre nuove terre emerse, ma amplificando ulteriormente il discioglimento dei ghiacciai.

Questo è un meccanismo che si autoalimenta, chiariscono i climatologi, sempre più preoccupati per la stabilità eco sistemica dell'area e per il restringimento della calotta glaciale. Cosa potrebbe tuttavia succedere, qualora il ghiaccio della Groenlandia si sciogliesse completamente?

Molteplici sono le teorie che cercando di rispondere a questa domanda. Secondo alcuni, lo scioglimento completo dei ghiacciai groenlandesi porterà al blocco definitivo della Corrente del Golfo, che a sua volta rischia di rendere gli inverni ancora più rigidi nell'Europa settentrionale.

Alcuni scienziati invece temono che grandi quantità di metano verranno rilasciate in atmosfera, condannando il pianeta a soffrire ancora di più l'effetto serra, mentre altri temono che a seguito di questo scioglimento, il livello del mare s'innalzerà di svariati metri, provocando disastri in giro per il mondo.

Ciò che è certo è che le regioni terrestri che subiranno di più questo fenomeno saranno proprio quelli polari. Con sempre meno ghiaccio in Groenlandia, tramite un effetto a cascata si surriscalderanno gli altri ghiacciai presenti nell'area, come quelli canadesi. Uno scenario infernale, che mette a rischio la sopravvivenza delle nostre società costiere e di numerose comunità animali e vegetali.