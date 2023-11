Grok, l'interfaccia Web del chatbot IA di Elon Musk si mostra nei primi screenshot

Sono passate un po' di settimane dall'annuncio dell'IA Grok di xAI, che in parole povere rappresenta il servizio "di Elon Musk" che cerca di rivaleggiare con ChatGPT. Finora non erano però emerse troppe indicazioni in merito all'interfaccia del chatbot, cosa a cui stanno rimediando i più recenti leak.

Infatti, come riportato anche da TechCrunch e MSPowerUser, nonché come indicato da Nima Owji su Twitter X nella giornata del 20 novembre 2023, quelli presenti in calce alla notizia rappresenterebbero degli screenshot dell'interfaccia Web di Grok. Ricordiamo che quest'ultima verrebbe di fatto integrata nella Web App di Twitter X.

Infatti, come spiegato anche in un post di Elon Musk di inizio novembre 2023, il chatbot di intelligenza artificiale risulterà accessibile in questo modo per gli abbonati a X Premium+. Per chi non lo sapesse, si fa riferimento a una sottoscrizione di recente approdo relativamente all'ormai ex social network dei cinguettii, dal costo di 16 dollari al mese.

Questo viene d'altronde ribadito anche negli stessi screenshot, mentre, per il resto, da questi ultimi emerge che ci sarebbe l'intenzione di aggiungere un'apposita icona a quelle classiche di Twitter X, così che coloro che possono fare uso del servizio abbiano modo di accedere rapidamente al chatbot di intelligenza artificiale. Insomma, l'arrivo di Grok su X tramite Web sembra avvicinarsi in modo importante.