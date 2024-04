Grok ha scritto una fake news sull'Eclissi Solare: l'IA di Musk ha un problema?

L’intelligenza artificiale di Elon Musk, Grok, sembra avere qualche problema. Nella serata di ieri infatti il chatbot che nelle intenzioni del CEO di SpaceX deve fare da competitor al ben più noto ChatGPT, è incappato in una fake news durante l’Eclissi Solare che è stata visibile negli USA e Canada.

Il titolo della fake news generata da Grok era esplicativo: “lo strano comportamento del Sole: gli esperti sconcertati”. La notizia continuava spiegando che il Sole si era “si era comportato in modo insolito, suscitando diffusa preoccupazione e confusione tra il pubblico”, ed affermava che nonostante tali preoccupazioni, "non c'è stata alcuna dichiarazione o spiegazione ufficiale da parte delle autorità scientifiche riguardo allo stato attuale del sole”. Una fake news al 100%, dal momento che gli scienziati anche negli anni passati hanno spiegato come avvengono e perchè le Eclissi solare.



Inutile dire che la spiegazione di Grok ha suscitato le reazioni divertite degli utenti, che hanno ironizzato sulla fake news generata dall’AI, ma non si tratta della prima volta che inciampa: proprio qualche giorno fa infatti la stessa intelligenza artificiale aveva creato un’altra fake news in cui parlava di un attacco lanciato dall’Iran contro Israele, a dimostrazione di come la strada da percorrere sia tutt’altro che breve.

