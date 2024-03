Grok di xAI diventerà open source: così Musk risponde ad OpenAI e Sam Altman

Tra le motivazioni che hanno spinto Elon Musk a fare causa ad OpenAI, c’è anche la decisione della società di Sam Altman di non rendere il proprio modello open source. In risposta a tale scelta, Elon Musk ha annunciato che la sua startup xAI renderà open source Grok già questa settimana.

La compagnia quindi si aggiunge alla corposa lista composta da altre società del settore, come Meta e Mistral, che hanno deciso di pubblicare i codici sorgenti dei loro chatbot. Non si tratta di una sorpresa assoluta, dal momento che l’imprenditore sudafricano è da sempre un sostenitore dell’open source: Tesla ha infatti fatto lo stesso con molte delle sue tecnologie, ed anche X ha pubblicato i codici di alcuni dei suoi algoritmi lo scorso anno.

xAI ha pubblicato Grok lo scorso anno, ma al momento è disponibile solo per coloro che pagano l’abbonamento ad X. Non è chiaro se in futuro ne estenderà la disponibilità o meno, ma l’obiettivo a lungo termine di Musk è di metterlo in competizione con ChatGPT.

Proprio Musk infatti ha contribuito a cofondare OpenAI, con la promessa di rendere liberamente disponibile al pubblico la sua tecnologia, almeno secondo quanto si legge nella documentazione depositata. Tuttavia, secondo Musk, la società è diventata closed-source ed ha spostato la sua attenzione solo sui profitti. Anche nel weekend Elon Musk ha attaccato Sam Altman per la questione OpenAI.