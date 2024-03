Quanto era grosso il cavallo più grande del mondo? Sarete stupiti

Nell'incantata cornice della campagna inglese del 1846, nasceva un equino destinato a lasciare un'impronta indelebile nella storia dei cavalli: Sampson. Questo gelding della razza Shire, nato nel tranquillo Bedfordshire, si distingueva per una caratteristica che lo rendeva unico nel suo genere: le sue dimensioni straordinarie.

I Shire, celebri giganti buoni, sono una razza britannica apprezzata per la forza e la maestosità, spesso impiegata nel passato per tirare attrezzi agricoli o rimorchiare chiatte lungo i canali. In epoche recenti, oltre al lavoro, questi magnifici animali hanno trovato spazio nel mondo dell'equitazione ricreativa, partecipando a mostre e competizioni.

La statura di un Shire maschio può variare ma si aggira comunemente tra i 163 e i 183 centimetri alla garrese, punto in cui finisce il collo e inizia il dorso. Questi colossi equini possono pesare fino a quasi 1.100 chili. Sampson, però, superava di gran lunga queste già notevoli medie. Al suo arrivo nelle stalle, la sua presenza era così imponente che persino gli altri cavalli sembravano guardarla con stupore. Purtroppo, le cronache del tempo non ci hanno lasciato molti dettagli sulla vita di Sampson.

Tuttavia, il Guinness dei primati lo accredita come il cavallo più alto mai esistito, con i suoi 219 centimetri di altezza - paragonabile a circa un Andre The Giant (o Maurice Tillet) e mezzo. Il suo peso? 1.524 chilogrammi, più di un'autovettura Toyota Corolla. A seguito della sua ascesa a simbolo vivente di grandezza e forza, Sampson fu ribattezzato Mammoth, un omaggio che calza a pennello per un essere così maestoso.

