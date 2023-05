Il nostro grosso naso? Un regalo dell'uomo di Neanderthal

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Communications Biology, gli antichi ominidi potrebbero aver sviluppato grandi nasi per far fronte al freddo clima eurasiatico prima di trasmettere tale caratteristica agli umani moderni.

"Negli ultimi 15 anni, da quando il genoma di Neanderthal è stato sequenziato, siamo stati in grado di apprendere che i nostri stessi antenati apparentemente si sono incrociati con i Neanderthal, lasciandoci con piccoli frammenti del loro DNA", ha spiegato l'autore dello studio il dr. Kaustubh Adhikari in una dichiarazione.

Dopo avervi parlato non molto tempo fa di un vero e proprio ritratto di una famiglia di Neanderthal, lo stesso Adhikari aggiunge: "Qui, scopriamo che parte del DNA ereditato dai Neanderthal influenza la forma dei nostri volti. Questo avrebbe potuto essere utile ai nostri antenati, poiché è stato tramandato per migliaia di generazioni”.

È sufficiente, infatti, un rapido confronto tra crani umani e neandertaliani per notare chiaramente come questi ultimi avessero nasi significativamente più alti dei nostri. Per capire però come i geni influenzino la nostra altezza nasale, i ricercatori hanno esaminato il DNA di oltre 6.000 persone provenienti da tutta l'America Latina.

Incrociando queste informazioni genetiche con le immagini dei volti dei partecipanti, gli autori dello studio sono stati in grado di identificare 33 regioni del genoma associate alla forma del viso.

Di particolare interesse era una regione genetica chiamata 1q32.3, che nei Neanderthal era associata all'aumento dell'altezza nasale. Si è scoperto che un gene in particolare, noto come gene Activating Transcription Factor 3 (ATF3), si è evoluto a causa della selezione naturale, il che significa i Neanderthal con il naso più lungo potrebbero aver avuto maggiori possibilità di trasmettere il loro DNA.

Come se il fatto che l’uomo di Neanderthal avesse meno neuroni non fosse abbastanza, l'autore dello studio, il dott. Qing Li sottolinea come: "Il gene che abbiamo identificato qui potrebbe essere stato ereditato dai Neanderthal per aiutare gli esseri umani ad adattarsi ai climi più freddi mentre i nostri antenati si trasferivano dall'Africa".