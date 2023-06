Dentro questa grotta c'è una stranezza che non si vede da nessuna parte

Esistono sicuramente molte grotte sulla Terra, ma le Grotte di Trabuc nel sud della Francia hanno una peculiarità che non può essere notata da nessuna altra parte al mondo. Situate a Mialet, questa è la più grande rete di passaggi sotterranei delle Cévennes studiata per la prima volta nel 1823.

Le cavità sono state esplorate per quasi 10 chilometri, ma gli speleologi credono che si estendano da due a tre volte più lontano. Questo luogo non è sconosciuto agli umani, poiché ha fornito rifugio per vari gruppi sin dalla preistoria (a proposito, ecco la grotta più profonda al mondo).

All'interno può essere trovato uno strano e inspiegabile fenomeno noto come "100.000 Soldati". Durante l'esplorazione nel 1945, infatti, gli speleologi si imbatterono in quelli che sembravano essere migliaia di minuscoli soldati sull'attenti, ma in realtà sono un tipo unico di concrezione (formazione calcarea o rocciosa) che ancora oggi non ha alcuna spiegazione.

Centinaia di migliaia di soldati ricoprono il pavimento della cavità rocciosa, alti solo pochi centimetri, e non sono ancora stati trovati in nessun'altra parte del mondo. Composti per il 95% da calcite e per il 5% da argilla, si formano sott'acqua, ma sappiamo davvero poco su di loro.

Somigliano a stalagmiti e stalattiti (ecco qual è la differenza), ma le prime due si formano quando l'acqua passa sopra il calcare e gocciola, mentre i 100.000 soldati, invece, si sono creati senza un "qualcosa" che gocciolasse sopra di loro.