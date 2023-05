La grotta più grande del mondo potrebbe contenere un grattacielo di 40 piani

Le grotte sono delle strutture naturali davvero incredibili. Rimasta completamente indisturbata fino al 2009, la grotta di Hang Son Doong in Vietnam risale al Pliocene o al tardo Miocene, da 2 a 5 milioni di anni fa, ed è la più grande del mondo. Il sistema è lungo 5 chilometri e vanta soffitti alti 200 metri.

Una cosa così grande sembra difficile da farsi sfuggire, ma in realtà dopo essere stata scoperta per la prima volta da Hồ Khanh nel 1991, non fu più ritrovata per i successivi 18 anni. L'ingresso è stato ri-scoperto nel 2009 da un team della British Cave Research Association, che ha documentato le sue dimensioni impressionanti.

La maggior parte dei sistemi di grotte del parco sono collegati e insieme formerebbero una lunghezza totale di 200 chilometri, con un volume di 38,4 milioni di metri cubi e una larghezza di 198 metri; così ampia che un Boeing 747 potrebbe essere in grado di volare in linea retta.

Oltre al record citato dinanzi, al suo interno la formazione naturale ospita anche alcune impressionanti stalagmiti, tra cui la più grande del mondo alta 70 metri ed è chiamata la "mano del cane". Si ritiene che nei passaggi inferiori delle grotte possano essere trovate specie minacciate di estinzione e alcune creature del tutto inedite alla scienza.

Nonostante ciò, abbiamo esplorato solo il 30% dell'intero sistema della grotta. A proposito, qual è quella più profonda del mondo?