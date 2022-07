I gruppi ambientalisti sono rimasti inorriditi dai nuovi piani di Tesla

Sappiamo benissimo che le manovre delle grandi multinazionali non si sposano per nulla bene con l'ambiente. Ad esempio è risaputo che 10 grandi azionisti hanno in mano le sorti del cambiamento climatico, ma non solo. Recentemente numerosi gruppi ambientalisti e per i diritti umani sono rimasti inorriditi dai nuovi piani di Tesla.

Queste congregazioni hanno chiesto all'azienda e ad Elon Musk, CEO di Tesla, di evitare di investire nell'industria mineraria di nichel in Indonesia per paura della devastazione ambientale indotta dall'attività mineraria e - tra le tante altre cose - dei danni alle comunità indigene indonesiane.

La lettera in questione arriva sulla scia di un incontro tra Musk e il presidente indonesiano Joko Widodo a maggio, dove i due avrebbero parlato di un grande investimento di Tesla nella redditizia estrazione di nichel indonesiana. "L'industria del nichel in Indonesia ha un record di danni ambientali, minacce di criminalizzazione che abusano della democrazia e dell'equità, minacce ai gruppi vulnerabili e molteplici violazioni della legge", si legge in questa lettera.

Non controllata, l'industria del nichel continuerà a causare la deforestazione di massa (che potrebbe causare la prossima pandemia), l'inquinamento delle acque e la criminalizzazione delle popolazioni indigene. L'elemento chimico in questione è essenziale per costruire le batterie per le macchine elettriche (importantissime per Tesla!) ed è una delle principali preoccupazioni del settore dei veicoli elettrici.

L'industria del nichel è in rapida crescita e, in questi casi di aumento esponenziale della domanda, le norme non sempre vengono rispettate, soprattutto in paesi poveri.