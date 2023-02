I gruppi di Neanderthal cacciavano elefanti due volte più grandi di quelli odierni

Pensate che l’animale terrestre più grande del periodo Pleistocene sia il mammut, vero? Beh, vi sbagliate di grosso: è l’elefante dalle zanne dritte (Palaeoloxodon antiquus) a detenere questo primato, con un peso che poteva arrivare fino alle 13 tonnellate. Cacciare dei bestioni di questo tipo spaventerebbe chiunque, ma non i Neanderthal.

Secondo le ricostruzioni scientifiche, il Palaeoloxodon avrebbe vagato per l’Europa meridionale e il Medio Oriente per ben 700.000 anni. Non era una specie che ha dovuto imparare a difendersi dai predatori, vista la stazza; infatti, si è pensato a lungo che la loro estinzione sia dovuta a un’alimentazione povera (rispetto alle loro esigenze). Tuttavia, anche l’elefante dalle zanne dritte ha conosciuto la paura, a causa di piccoli esseri viventi capaci di impugnare armi e a fare gioco di squadra.

Grazie alla squadra di ricercatori guidata dalla professoressa Sabine Gaudzinski-Windheuser, del Centro di ricerca archeologica MONREPOS, ora siamo in possesso di prove che confermerebbero la presenza del Palaeoloxodon nella dieta dei Neanderthal.

Per essere più specifici, i reperti provengono dal sito Neumark-Nord 1 ad Halle, in Germania. In loco sono state trovate ben 3.122 ossa, zanne e denti che si pensa possano appartenere a più di 70 elefanti dalle zanne dritte, risalenti a circa 125.000 anni fa. I segni rivenuti sulle ossa sono delle vere e proprie lacerazioni da strumenti di pietra, già noti agli esperti per essere usati nel taglio della carne.

Il fatto che tutte queste ossa siano state ritrovate specificatamente nel sito permette agli esperti di escludere l’eventualità che siano stati altri animali a commettere gli assalti. Inoltre, il materiale osseo proviene chiaramente da esemplari al massimo della loro espansione; perciò, è improbabile che felini dai denti a sciabola possano aver recato fastidio a questi colossi.

