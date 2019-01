GTK-PG10, le Extra Bass portatili di Sony con porta-bicchieri integrato

Queste casse pensate per l'outdoor di Sony hanno addirittura un porta bicchieri integrato. É chiaro che Sony desidera fortemente che usiate le sue nuove GTK-PG10, fresche-fresche di annuncio dal CES di Las Vegas, durante i vostri barbecue in spiaggia. Le casse costano 250$, ma non sono l'unica novità. Vediamole tutte.

Tanto per iniziare le GTK-PG10 hanno un'autonomia di 13 ore, il che le rende perfette per l'uso fuori casa. Non basta? Per garantire una buona esperienza di ascolto in aree aperte, sono dotate della modalità "party" con il DPS che adatta automaticamente i setting audio per ottimizzarne il suono.

Le GTK-PG10 presentano poi ogni possibilità di connettività che ci si aspetta da delle casse di ultima generazione, tra accesso USB, Bluetooth, radio FM e input dedicato per microfono.

Presentate durante il CES anche le piccole SRS-XB12, con certificazione di resistenza all'acqua IP67 e un prezzo accessibile di 59.999$.

Sempre pensate per i party in esterna anche le XB72, speaker dalla buona potenza (soprattutto lato bassi) e, anche queste, contraddistinte da dimensioni contenute e design pensato per renderne semplice la portabilità. Prezzo superiore alle GRK-PG10, siamo sui 349.99$ per il mercato americano, ma dotate della feature "Live Sound" comune alla linea XB.

Le immagini delle quattro casse direttamente in galleria.