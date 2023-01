GTX, ex di 3AC scimmiottano FTX lanciando l'exchange 'per bancarotta'

Nonostante siano stati trascinati nel vortice di TerraForm insieme alle accuse per frode a Do Kwon, Kyle Davies e Su Zhu si sono rimboccati le maniche e stanno cercando finanziamenti per il loro nuovo, colossale progetto crypto.

Un tempo fondatori di 3 Arrows Capital, fondo speculativo poi liquidato completamente per ordine di un tribunale delle Isole Vergini Britanniche, i due hanno presentato il loro nuovo progetto relativo a un exchange che mira a raccogliere crediti dalle vittime di bancarotta.

In altre parole, l'obiettivo è quello di mettere in piedi un mercato di scambio di crediti di bancarotta, permettendo non solo di venderli ma anche di acquistarli in quello che avrà le fattezze di un vero e proprio exchange.

Attualmente, Zhu e Davies sono accompagnati nel progetto da Sudhu Arumugam e Mark Lamb, co-fondatori di CoinFlex ed elencati nel team esecutivo della nuova avventura dei ragazzi di 3AC.

L'exchange al momento punta a un finanziamento di 25 milioni di dollari e si chiamerà GTX, sebbene in rete si respiri malcontento per questa infelice combinazione di lettere, che neanche troppo velatamente scimmiotta FTX, di recente finita in bancarotta. Di fatto, una ferita ancora aperta per il mercato delle criptovalute, con Sam Bankman-Fried che è già apparso in tribunale negli Stati Uniti dichiarandosi innocente.