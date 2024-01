Quanto guadagna il capo di Apple? Lo stipendio di Tim Cook nel 2023

A pochi giorni dal lancio di Apple Vision Pro sul mercato, la documentazione presentata da Apple e pubblicata in rete nelle scorse ore ha svelato lo stipendio percepito dal numero uno del colosso di Cupertino, Tim Cook, nel 2023.

L’amministratore delegato di Apple, nello specifico, ha guadagnato nel 2023 la bellezza di 63,2 milioni di dollari, un dato enorme ma comunque in calo rispetto ai 99,4 milioni di Dollari percepiti nel 2022.

I guadagni totali di Cook includono uno stipendio base di 3 milioni di Dollari, 47 milioni di Dollari in premi azionari, 10,7 milioni di Dollari di bonus basati sulle performance di Apple, e 2,5 milioni di Dollari in altri compensi, inclusi contributi per 401mila Dollari, premi di assicurazione sulla vita, ferie, spese di sicurezza e spese personali per i viaggi in aereo.

Complessivamente, Cook possiede 3.280.053 azioni Apple, oltre ad ulteriori 1.291.086 titoli ancora non maturati.

La riduzione è legata alla decisione presa nel 2023 dal consiglio d’amministrazione, gli azionisti e lo stesso Cook. L’obiettivo minimo era di portarlo a 49 milioni di Dollari, una cifra poi superata grazie all’andamento del titolo Apple in borsa ed il risconto registrato dai prodotti. Per il 2024, il target azionario di Cook è fissato a 50 milioni di Dollari, di cui il 75% soggetto a maturazioni legate alle performance del titolo.