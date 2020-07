Quanto guadagna Chiara Ferragni per un post su Instagram? Una ricerca l'ha svelato

Una nuova ricerca di mercato condotta dall'agenzia Hopper HQ, ha portato alla pubblicazione della classifica "Instagram Rich List 2020", che stabilisce il valore di ogni post pubblicato dagli influencer più famosi al mondo sui rispettivi canali social, Instagram in primis.

E' emerso che un post di Chiara Ferragni vale 52mila Euro, un valore elevatissimo che supera anche Gianluca Vacchi, fermo a 41mila.

L'influencer di Cremona è al primo posto nella top 5 italiana, con 52.600 Euro a post, seguita dall'imprenditore Vecchi a 47.600 Euro, mentre Fedez è fermo a 31.200 Euro. Più basso il valore per Mariano Di Vaio, a 17.900 Dollari, mentre Giulia De Lellis è a 14.100 Dollari e chiude la miniclassifica.

In ambito internazionale però le cifre sono da capogiro: un post di Dwayne "The Rock" Johnson arriva a valere 1.015.000 Dollari, un primato assoluto che mette l'attore ed ex wrestler WWE anche davanti a Kylie Jenner (986mila Dollari) ed il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo (889mila Dollari). Quarto post per Kim Kardashian (858mila Dollari), seguita dalla popstar Ariana Grande (853mila Dollari).

Chiaramente, il valore è proporzionale al numero di follower: di per se i dati dei Ferragnez non stupiscono anche alla luce del seguito, che si è riflettuto anche sulle visualizzazioni del videoclip della canzone di Chiara Ferragni.