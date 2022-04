Quanto guadagna un content creator a tempo pieno? I numeri sorprenderanno

Dopo aver scoperto in cosa consistono gli incentivi su Twitch, che consentono di ottenere una sorta di "fisso mensile", torniamo a navigare nel mondo dei content creator per via di un'interessante analisi pubblicata da Linktree.

Lo strumento, infatti, ha messo in luce quelli che sono i guadagni dei creatori di contenuti, suddivisi in base al quantitativo e alla soglia di vivibilità degli stessi. Lo scenario raffigurato non è forse dei più entusiasmanti, soprattutto per chi sta valutando di intraprendere questa carriera.

Dalle statistiche sui "principianti", è emerso che il 59% dei lavoratori a tempo pieno nel settore non ha ancora avviato una reale monetizzazione, con il 35% che non raggiunge guadagni sufficienti al sostentamento.

Il 6%, poi, è in grado di portare a casa tra i 10.000 e i 50.000 dollari all'anno mentre sono appena il 12% quelli che riescono a guadagnare oltre questa soglia.

Stando ai numeri dell'azienda, il 66% dei creator vive quest'attività come collaterale ma l'aspetto più interessante è forse quello che riguarda lo sforzo profuso per ottenere un income dignitoso. Infatti, un numero pari al 32% degli utenti ha dovuto investire almeno 10 ore a settimana per arrivare fino a 10.000 dollari, mentre dall'altro lato emerge che ben il 52% dei creator che raggiungono un introito tra i 50.000 e i 100.000 dollari ha dedicato meno di 10 ore per ottenere questi risultati.

