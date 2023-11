Quanto guadagna Google per ogni download delle app? Emergono delle cifre

In seguito alla questione relativa alle app extra Play Store, vale la pena tornare a fare riferimento a quanto sta emergendo in questo periodo in ambito Google. Questa volta si fa riferimento ai guadagni relativi ai download delle app.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, a fine novembre 2023, nell'ambito del processo che coinvolge Epic Games e Google per la questione commissioni, si è fatto riferimento alle cifre che l'azienda di Mountain View avrebbe guadagnato nel 2021. Più precisamente, è stato l'esperto economista di Epic Games Doug Bernheim, anche professore di Stanford, a parlarne.

In questo contesto, per cercare di dimostrare, nell'ambito del processo, che Google oggi guadagnerebbe almeno cinque volte di più rispetto al 2015 dal download delle app, si è affermato che nel 2021 Google Play avrebbe guadagnato 79 centesimi per ogni download di app. Nel 2020 questa cifra sarebbe invece stata di 61 centesimi.

Nel 2019 si sarebbe invece fatto riferimento a 46 centesimi, crollando a 35 centesimi nel 2018. Il 2017 sarebbe invece stato l'anno dei 26 centesimi, mentre nel 2016 la cifra sarebbe stata di 19 centesimi. Tornando indietro nel tempo al 2015, invece, Google avrebbe guadagnato 15 centesimi per ogni download di app. Ricordiamo che i dati provengono da una testimonianza legata a Epic Games avvenuta durante un processo, ma di certo le cifre citate da Bernheim non passano inosservate.