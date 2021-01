Quanto guadagna Jeff Bezos al minuto? Lo stipendio da capogiro del CEO di Amazon

Ormai lo sappiamo: Jeff Bezos è l'uomo più ricco del mondo con un patrimonio multimiliardario, ma la domanda che si fanno in molti è: quanto guadagna al minuto ed al mese? A fare i calcoli ci ha pensato Business Insider, sui dati però dello scorso anno.

Nonostante l'enorme ricchezza, però, lo stipendio di Bezos in quanto CEO di Amazon è di poco sopra gli 80mila Dollari all'anno, circa 82mila per la precisione. Tale ragione è da ricercare nel fatto che il patrimonio netto di Bezos è costituito principalmente da titoli di Amazon, che di tanto in tanto rivende, e dal momento che a causa della pandemia le azioni dell'e-commerce hanno registrato un incremento elevato di valore, la ricchezza personale di Bezos è cresciuta a dismisura e gli ha consentito di staccare altri imprenditore.

Andando più nel dettaglio, e scendendo in dati più spiccioli che sono sempre oggetto di curiosità di utenti ed appassionati, il Business Insider ha calcolato che Jeff Bezos guadagna 2.489 Dollari al secondo, pari a 149.353 Dollari al minuto. Anche questi dati risentono delle oscillazioni di valore del titolo Amazon che, però, è stabilmente tra quelli con il valore più alto del mercato grazie alla solidità finanziaria di cui gode e l'enorme successo.