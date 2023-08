Quanto guadagna NVIDIA dalle schede video per IA? Le cifre sono spaventose

Dopo aver scoperto che NVIDIA ha venduto mezzo milione di GPU per l'IA solo nel 2023, la curiosità attorno ai guadagni del Team Verde nel comparto dell'Intelligenza Artificiale non ha fatto altro che salire. Ma quanto guadagna NVIDIA da ogni scheda video per l'IA che vende? Le cifre sono impressionanti.

Un post su X di Tae Kim, Senior Writer di Barron, spiega, a partire dai dati dell'istituto di analisi Raymond James, che NVIDIA spende circa 3.320 Dollari per la realizzazione di ciascuna sua scheda video legata all'IA, almeno tra le GPU H100. Solo pochi giorni fa, NVIDIA ha svelato le schede GH200, il cui costo (sia di produzione che di vendita) resta ancora sconosciuto.

Le schede video H100 vengono vendute tra 25.000 e 30.000 Dollari al pezzo sul mercato internazionale, con picchi di prezzo che sfiorano i 70.000 Dollari in Cina (nonostante ciò, le Big Tech cinesi hanno stanziato cinque miliardi di Dollari per l'acquisto delle GPU del Team Verde a metà agosto). A conti fatti, ciò significa che NVIDIA guadagna tra le 8 e le 9 volte il costo di produzione per ciascuna delle sue GPU per l'IA, a prezzi normali.

Sfortunatamente, non sappiamo di preciso quali costi comprenda l'analisi di Raymond James: in altre parole, il totale di 3.320 Dollari calcolato dall'istituto di analisi potrebbe non comprendere i costi di sviluppo, trasporto, supporto e marketing delle GPU, che potrebbero incidere pesantemente sulle spese di NVIDIA per ciascuna. In ogni caso, è evidente che il colosso di Santa Clara abbia dei margini di ricavo davvero molto ampi su ciascuna scheda video per l'IA che produce.

La voce più "problematica" per NVIDIA, comunque, sarebbe quella dei costi di ricerca e sviluppo delle GPU che produce, specie nel campo dell'IA. Dati riportati da Tom's Hardware spiegano che il salario medio di un ingegnere della compagnia è pari a più di 200.000 Dollari l'anno, il che significa che il reparto R&D potrebbe incidere molto più della semplice manifattura sui costi delle schede.