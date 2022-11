Quanto si guadagna con Spotify e Apple Music? Producer svela cifre

Una questione spesso dibattuta nel corso degli anni tra gli appassionati di musica e non solo è relativa a quanto si guadagna con milioni di ascolti sulle piattaforme di streaming musicali. Ebbene, ora un producer ha svelato cifre che mettono a confronto Spotify e Apple Music.

A tal proposito, come riportato da 9to5Mac, una "convinzione" che è sembrata emergere tra gli utenti col passare del tempo è che su Apple Music gli artisti vengano pagati di più rispetto a quanto avviene su Spotify. In questo contesto, un video YouTube realizzato dal producer indipendente L.Dre sembra effettivamente "portare a galla" una divergenza tra le due piattaforme.

Infatti, L.Dre ha spiegato che Apple Music paga in media 0,01 dollari per stream (come d'altronde era già stato svelato da Apple in passato), mentre Spotify arriva a 0,0033 dollari per stream. Più in alto c'è Tidal, che raggiunge 0,013 dollari per stream. Sebbene chiaramente ci siano sempre in ballo diversi fattori e non si possano dunque effettuare calcoli precisi, risulta interessante notare che il producer si è soffermato su alcuni esempi concreti, relativi ad alcuni suoi brani di successo.

In questo contesto, un brano da 4,7 milioni di streaming su Apple Music ha fruttato a L.Dre 24.200,56 dollari, mentre su Spotify una canzone da 4,5 milioni di streaming ha fatto registrare entrate per 11.683,96 dollari. Insomma, la divergenza lato cifre sembra esserci, anche se va notato che il brano legato ad Apple Music è stato inserito in una nota playlist hip hop, nonché che L.Dre ha spiegato di ritenere che Spotify offra diverse chance in più agli artisti (ad esempio, l'integrazione con Shopify per il merchandising).