Quanto si guadagna veramente in Italia con la musica? Il rapper Junior Cally ne parla

Dopo avervi parlato dei guadagni derivanti da piattaforme come Spotify, torniamo sull'argomento per via di alcune interessanti dichiarazioni del rapper italiano Junior Cally, al secolo Antonio Signore, che tra le altre cose prenderà parte all'edizione 2020 del Festival di Sanremo.

Ebbene, Cally ha recentemente deciso di svelare pubblicamente, tramite alcune Storie pubblicate sul suo profilo ufficiale Instagram, il fatturato della sua società. Inoltre, il rapper ha anche parlato apertamente dei guadagni derivanti dalla musica in Italia, descrivendo che a suo modo di vedere sono in molti a fingere.

In particolare, Signore ha dichiarato: "Sì, il successo ha cambiato qualcosa in me, inutile prenderci in giro. [...] Il problema non è il successo, ma chi finge di averlo raggiunto. Guardate me, io non ho mai ostentato nulla.

Vado in giro con una Smart, non mi sono mai comprato una collana, non mi sono mai messo a fare il figo sui social [...]. La maggior parte di questi rapperini non ha nulla in banca, secondo me molti di loro non hanno nemmeno la partita IVA, si credono dei re del mondo con duemila euro in mano.

La mia società invece ha fatturato 120mila euro grazie a me, questo nel primo anno di attività, eppure io non ho bisogno di fare vedere determinate cose sui social. A differenza di molti altri, vivo da solo, pago due affitti e mangio fuori sia a pranzo che a cena. Quindi sì, il successo mi ha cambiato, ma ha cambiato la mia vita, non me. Io sarò sempre quello con le scarpe bucate, che sa cosa significa alzarsi la mattina alle 5:00 per andare a pulire i vetri dei negozi [...].

Quindi svegliatevi, perché il successo si può raggiungere anche senza doverlo per forza mostrare agli altri".