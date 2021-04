Quanto guadagnano Amazon, Apple, Google, Microsoft e Netflix al minuto? I dati da capogiro

Qualche settimana fa, servendoci dei dati pubblicati da VisualCapitalist, abbiamo mostrato l'immensa ricchezza di Jeff Bezos, con tutte le relative partecipazioni. Oggi, sempre tramite lo stesso sito, parliamo di quanto guadagnano al minuto le Big Tech,

Il sito, sulla base degli ultimi risultati finanziari (relativi al trimestre che si è concluso a marzo 2021), ha avuto modo di calcolare i ricavi al minuto delle principali società del comparto tecnologico.

Non stupisce che al primo posto troviamo Amazon, con introiti pari a 955.517 Dollari ogni sessanta secondi, seguita da Apple a quota 848.090 Dollari. Terzo posto nella classifica generale per Alphabet di Google, che è molto distanziata a 433.014 Dollari, mentre Microsoft è fuori dalla top 3 con incassi di 327.823 Dollari al minuto. Ancora più in basso Facebook, che si ferma a 213.628 Dollari ogni 60 secondi, seguita da Tesla (81.766 Dollari) e Netflix (50.566 Dollari).

Interessante anche notare che tali ricavi al minuto non coincidano con la capitalizzazione di mercato: in questa classifica infatti Apple è davanti a tutti con 2.040 miliardi di Dollari, mentre Microsoft - che in termini di introiti al minuto è al quarto posto - ha una capitalizzazione di mercato superiore ad Amazon ed Alphabet.

Lo studio completo può essere consultato attraverso questo indirizzo. Questa mattina, sempre dallo stesso sito, abbiamo ripreso anche la statistica sulla crescita del patrimonio di Elon Musk nell'ultimo anno.