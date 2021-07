Quanto guadagnano gli influencer su Instagram per ogni post? I dati di uno studio

Qualche giorno fa abbiamo parlato su queste pagine degli influcener più ricchi di Instagram, e sulla stessa scia arriva oggi un interessante studio condotto dalla società DeRev, che ha svelato i potenziali guadagni degli influencer su Facebook, Instagram, YouTube e TikTok.

Come mostriamo nella tabella in calce, lo studio tiene conto di vari fattori. Gli influencer sono stati divisi in sei categorie che variano a seconda dei follower e l'engagement rate medio che ovviamente va ad influire sul compenso per post.

Per Facebook, un nano influencer con 10-25mila follower ed un engagement rate medio dello 0,30% si parte da 50-250 Euro a post per arrivare anche a 15mila nel caso delle Celebrity con più di 3milioni di follower.

I prezzi sono più alti su Instagram, dove le stesse categorie (con fasce di follower diverse ed engagement rate medio differenti) arrivano fino a 60mila Euro se si va oltre i 5milioni di seguagi ed un engagement rate dello 0,7%. Interessante notare come i listini di Instagram e TikTok siano praticamente speculari, probabilmente anche a causa della popolarità delle due applicazioni e della mole di utenti che quotidianamente le utilizza. Complessivamente, però, i dati di Facebook sono inferiori a quelli di YouTube, per cui si arriva a 50mila Euro a video per i canali con oltre 1 milione di follower.