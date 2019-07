Quanto guadagnano Influencer e YouTuber? Uno studio svela le cifre

YouTuber e influencer, questi sono i lavori dei sogni per gli adolescenti di oggi. D'altronde stiamo parlando di un mercato che negli ultimi anni è diventato parecchio redditizio, come dimostrato anche da un nuovo studio riportato da eMarketer.

Le cifre in ballo sono infatti importanti: un Nano-influencer (tra i 500 e i 5.000 follower) è in grado di arrivare a guadagnare una media di 100 dollari per un post su Instagram, 114 dollari per un video e 43 dollari per una Storia. I costi iniziano ovviamente a salire con i Micro-influencer (tra i 5.000 e i 30.000 seguaci), che arrivano a farsi pagare una media di 172 dollari a post, 219 dollari a video e 73 dollari a Storia. Si passa poi ai Power-influencer (tra i 30.000 e i 500.000 follower) che richiedono un esborso alle aziende di 507 dollari a post, 775 dollari a video e 210 dollari a Storia. Non mancano infine i Celebrity-influencer, che richiedono una media di 2085 dollari a post, 3138 dollari a video e 721 dollari a Storia. Lo studio analizza anche le cifre richieste per i video su YouTube e per i post su Facebook. Trovate tutti i dettagli nell'immagine presente in calce all'articolo.

Insomma, stando allo studio riportato da eMarketer, anche gli influencer con relativamente pochi seguaci non se la passano male. Lo studio, risalente a maggio 2019, ha coinvolto 2.500 persone ed è stato originariamente condotto da Klear.