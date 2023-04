Quanto ha guadagnato il CEO di Google Sundar Pichai nel 2022? Lo svela un documento

Sulla scia di quanto fatto da altre società della Silicon Valley, anche Google ha tagliato migliaia di posti di lavoro per ridurre i costi di gestione. Ad essere impattato in maniera minore è stato l’amministratore delegato Sundar Pichai, che nel 2022 ha portato a casa uno stipendio milionario.

Il CEO infatti ha ricevuto un compenso totale di circa 226 milioni di Dollari nel 2022, per una retribuzione superiore di 800 volte rispetto a quella media di un dipendente. L’annuncio è stato dato dalla stessa compagnia di Mountain View in un documento depositato venerdì scorso.

Il compenso di Pichai ha incluso premi in azioni per circa 218 milioni di Dollari, ma chiaramente bisognerà anche vedere in che maniera influirà la nuova politica di riduzione dei costi sullo stipendio che porterà a casa nel 2023.

Come riportato da Reuters, all’inizio di Aprile centinaia di dipendenti Google hanno organizzato uno sciopero presso gli uffici londinesi dell’azienda dopo una disputa riguardante i licenziamenti, ed a marzo lo stesso hanno fatto anche i dipendenti occupati presso gli uffici di Zurigo dopo che il motore di ricerca aveva annunciato tagli per più di 200 persone.

Qualche settimana fa è emerso che anche Tim Cook guadagnerà molto meno del 2022 nel 2023 proprio nell’ottica di contenimento dei costi messa in campo anche da Apple.