Quanto ha guadagnato OpenAI con ChatGPT? Le cifre dell'app sono incredibili

Il boom di download di ChatGPT su iPhone era solo l'avvisaglia di quanto sarebbe accaduto solo poco più tardi anche su Android: l'IA di OpenAI non è solo una potente Intelligenza Artificiale, ma è diventata quasi fenomeno di costume.

Del resto, i numeri parlano chiaro e il record incredibile di quota 100 milioni di iscritti è stato superato solo da Threads, l'app di Meta che ha raggiunto tale cifra in meno di una settimana scalzando dal primo posto proprio ChatGPT, con i suoi due mesi.

A ogni modo, se da una parte i download e le iscrizioni possono sembrare già esaltanti, sono i numeri relativi ai guadagni a essere impressionanti.

Solo nel mese di settembre 2023, OpenAI ha registrato oltre 15 milioni di download e 4,6 milioni di dollari di guadagni tra App Store e Play Store, record assoluto prima dell'inizio di una leggera flessione nel corso di ottobre.

Il grosso dei guadagni arriva chiaramente dalla sottoscrizione a pagamento, che richiede 19,99 dollari al mese per ottenere l'accesso al pieno potenziale dell'IA di ChatGPT. I guadagni nel corso dell'anno sono andati via via aumentando, a partire dai 2,1 milioni di giugno, che a luglio sono diventati 2,74 milioni e infine ad agosto ben 3,81 milioni.