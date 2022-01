Quanto ha guadagnato Tim Cook nel 2021? I dati del CEO rivelati da Apple

Con la fine dell'anno, Apple ha inviato alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti la dichiarazione relativa allo stipendio percepito dal suo amministratore delegato, Tim Cook. Il prospetto è stato scovato da MacRumors, che l'ha analizzato svelando quanto ha percepito il CEO.

Nella fattispecie, Cook ha mantenuto lo stipendio base di 3 milioni di Dollari, ma a questo si è aggiunto un premio in azioni di 82,3 milioni di Dollari. Tale pacchetto è composto da "Restricked Stock Units" (RSU), ovvero titoli che l'azienda concede ai propri dipendenti che a lungo termine ne diventano proprietari effettivi, 44,8 milioni di Dollari in premi azionari basati sulle performance dell'azienda, e 37,5 milioni di dollari in premi temporali che vengono calcolati in base al lasso di tempo trascorso nella società.

Cook ha però ricevuto anche 12 milioni di Dollari come compenso del piano d'incentivi, e 1,38 milioni di Dollari di compensi indicati nella categoria "altro". Tra gli altri compensi vengono inclusi 23.077 Dollari per le ferie, 630.630 Dollari per le spese di sicurezza e 712.488 Dollari per gli aerei personali, visto che Apple chiede al suo amministratore delegato di usare un aereo privato per motivi di sicurezza. Il tutto per un totale di 98,7 milioni di Dollari.

Il prospetto ha anche rivelato gli stipendi degli alti dirigenti, tra cui Luca Maestri, Kate Adams, Jeff Williams e Deirdre O'Brien hanno ricevuto compensi che vanno da 26 milioni a 27 milioni di Dollari.

Qualche mese fa, Tim Cook si è concesso ad una lunga intervista in cui ha discusso dei piani futuri di Apple, di Elon Musk e di quando lascerà la compagnia. Anche il 2022 si è aperto col piede giusto per la sua compagnia: Apple ha toccato i 3000 miliardi di Dollari di capitalizzazione di mercato.