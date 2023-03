Quanto guadagnerà Tim Cook nel 2023? Molto meno del 2022, ma le cifre restano astronomiche

Ormai è un dato di fatto: Apple domina sul mercato americano, soprattutto in termini di vendite dei suoi iPhone. Un risultato che, per certi versi, è stato permesso dall'ottima leadership di Tim Cook, che ha preso le redini dell'azienda dopo la dipartita di Steve Jobs. Ma quanto guadagna, esattamente, Tim Cook per il suo lavoro?

Dare una stima certa del totale è pressoché impossibile, ma secondo Bloomberg il CEO di Apple guadagnerà 50 milioni di Dollari nel 2023. Il tutto ammesso che la Mela Morsicata riesca ad arrivare ai suoi obiettivi previsti di guadagno, cosa che è tutto fuorché certa considerando la crisi del mercato smartphone (e dell'elettronica di consumo in generale) degli ultimi mesi.

Nello specifico, il salario base di Tim Cook sarà di tre milioni di Dollari: una cifra molto più bassa dei suoi guadagni totali, dunque. A questi, però, si aggiungeranno circa sei milioni di Dollari in bonus aziendali, una prassi molto utilizzata negli Stati Uniti, e 40 milioni circa di guadagni in dividendi dalle azioni di Apple che attualmente detiene, portando il totale tra i 49 e i 50 milioni di Dollari.

Vi sembra tantissimo? Sappiate che questi guadagni non si avvicinano nemmeno lontanamente al salario del 2022 dello stesso Cook. Al contrario, i 50 milioni del 2023 sono poco più della metà di quanto ottenuto dall'executive lo scorso anno, quando ha incassato un totale di 99 milioni di Dollari di stipendio. Un altro indicatore di come il settore hi-tech si sia ristretto negli ultimi mesi, insomma.

Per quanto riguarda gli altri dirigenti, invece, questi ultimi hanno un salario netto deciso annualmente dagli shareholder della compagnia. Lo scorso anno, questo salario era pari a 27 milioni di Dollari a testa, poco più di un quarto del totale destinato a Cook: se i salari dovessero rispettare le stesse proporzioni, i direttori hardware e software di Cupertino guadagneranno circa 12,5 milioni di Dollari nel 2023.