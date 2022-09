Guai legali per Samsung: è stata citata in giudizio per il data breach di giugno

Lo scorso mese, Samsung ha scoperto un data breach nei suoi sistemi risalente al mese di giugno. L'attacco cyber ha permesso la fuga dei dati di circa 3.000 utenti dell'azienda, le cui informazioni personali sono state rubate da degli hacker. Intanto, però, Samsung è stata citata in giudizio proprio a causa dell'attacco.

Secondo quanto riporta Bloomberg, la Corte Distrettuale del Nevada, negli Stati Uniti, ha pubblicato una citazione che accusa Samsung di non aver avvisato gli utenti coinvolti nel data breach per tempo, causando possibilmente dei problemi su larga scala a questi ultimi. Come vi abbiamo già riportato, l'attacco ai danni del colosso coreano è avvenuto a giugno: l'azienda avrebbe scoperto l'intrusione nei suoi sistemi il 4 di agosto, ma avrebbe atteso fino al 2 settembre prima di renderla pubblica.

A rendere più spinosa la questione vi è la tipologia di informazioni trafugate dagli hacker, che comprendono dati anagrafici, nomi, informazioni demografiche, contatti e dati dei prodotti in possesso di ciascun utente. La citazione, in giudizio, dunque, lamenta il fatto che, al netto di una fuga di dati così importante, Samsung abbia atteso quasi un mese prima di allertare gli utenti coinvolti.

La stessa Samsung, tuttavia, ha spiegato che le settimane di silenzio sono state dovute ad un'investigazione condotta dall'azienda e da una "agenzia di cybersicurezza esterna di primo piano" per verificare l'effettivo impatto del data breach sui dati dei propri utenti. Coloro che hanno citato la compagnia in giudizio, invece, sembrano ritenere che il colosso coreano abbia peccato di negligenza nell'informare solo tardivamente i propri clienti.

Ovviamente, la questione finirà davanti a un giudice, a meno che le due parti riescano a raggiungere un accordo informale. Per il momento, comunque, ci sono solo speculazioni su come sia avvenuto il data breach, dal momento che Samsung non ha fornito alcuna informazione a riguardo: piuttosto "sospetto", per alcuni, è stato l'aggiornamento a sorpresa per i vecchi smartphone Samsung, pubblicato a fine agosto per i device compresi tra il Galaxy S5 Neo e il Galaxy S8.