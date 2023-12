Ancora guai legali per Twitter-X: 'non rispetta le leggi dell'UE', per un ex-dirigente

Mentre Twitter cerca di risolvere la crisi delle pubblicità puntando sulle piccole e medie imprese e sui negozi, l'azienda di Elon Musk si trova ora con un'altra gatta da pelare: un ex-direttore della sicurezza di Twitter-X ha fatto causa al social, dicendo che quest'ultimo lo avrebbe licenziato al solo scopo di ridurre le regolazioni di sicurezza.

Le dichiarazioni contenute nella causa legale intentata da Alan Rosa, ex-capo della sicurezza di Twitter-X, contro l'azienda di San Francisco sono scoppiettanti. Rosa, infatti, spiega di essere stato licenziato in maniera inopportuna per aver protestato contro le misure di taglio dei costi portate avanti da Elon Musk durate il suo periodo da CEO dell'azienda.

Secondo Rosa, i tagli voluti da Musk potrebbero incrinare l'ottemperanza delle regolazioni europee e americane da parte di Twitter-X: la notizia, insomma, potrebbe risvegliare la Commissione Europea e la FTC, che di recente hanno duramente criticato Twitter-X per la sua gestione delle campagne di disinformazione, specie in relazione al conflitto tra Israele e Palestina.

I documenti processuali spiegano che, subito dopo il suo insediamento, Elon Musk avrebbe assunto Steve Davis, un consulente con un enorme potere decisionale che avrebbe immediatamente "iniziato a tagliare i prodotti e i servizi di Twitter, tra cui quelli che servivano a mantenere il social in linea con il Twitter FTC Consent Decree". In effetti, in passato Twitter aveva già trovato un accordo con la FTC americana per queste presunte violazioni, del quale però la causa legale non fa ancora menzione.

In ogni caso, Rosa ha anche aggiunto che Davis gli avrebbe dato poche ore per dimezzare il budget della sicurezza di Twitter. Secondo l'ex-direttore della sicurezza di X, soli cinque giorni dopo il fallimento in una mansione così titanica, questi sarebbe stato licenziato dall'azienda e i suoi permessi di gestione del codice della piattaforma sarebbero stati revocati senza alcun preavviso e senza alcuna motivazione.