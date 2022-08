Guai legali in vista per Apple? Il Dipartimento di Giustizia pronto a fare causa

Dopo le critiche di iFixit al programma di riparazione di Apple per Macbook, arriva oggi un'altra doccia fredda per il colosso di Cupertino. Stando ad alcune testate estere, infatti, Apple potrebbe affrontare una causa legale contro il Dipartimento della Giustizia americano nel mese di settembre.

A riportare la notizia sono stati per primi i colleghi di Politico, che spiegano che il Dipartimento della Giustizia starebbe ancora valutando la possibilità di citare in causa Apple e che non ci sarebbe ancora nulla di definitivo a riguardo. In particolare, i Procuratori del DOJ starebbero ancora "mettendo insieme i pezzi" per una causa che potrebbe essere intavolata entro la fine del 2022.

Apple è finita nel mirino dell'Antitrust americano prima nel 2019 e poi nel 2021, quando il Dipartimento della Giustizia aveva indagato sulle modalità di gestione dell'App Store di Cupertino, in particolare riguardo alla possibilità per gli sviluppatori delle app di permettere pagamenti tramite sistemi terzi rispetto a quelli della stessa Apple. Più di recente, Apple è stata indagata riguardo alle riparazioni dei suoi smartphone e laptop.

Di conseguenza, Apple ha permesso i pagamenti su siti web terzi per le app su App Store poche settimane fa, mentre in primavera ha lanciato un controverso programma di riparazioni per iPhone e Mac, molto criticato dai riparatori professionisti per via dei suoi costi elevati. Questa volta, comunque, sembra che il DOJ sia particolarmente preoccupato per delle presunte tendenze monopolistiche all'interno dell'App Store di Cupertino, sulla falsariga di quanto già dichiarato tempo fa da Epic Games e Match Group (i creatori di Tinder).

In generale, sembra che l'investigazione rivolta nei confronti di Apple sia parte di un più ampio piano di indagini contro i colossi tecnologici come Amazon, Google e Microsoft, volte ad evitare e prevenire la formazione di monopoli in ambito informatico tramite l'applicazione di leggi antitrust realizzate direttamente dai legislatori di Washington, come l'Open App Markets Act, che negli Stati Uniti ha costretto Apple a rivedere pesantemente le politiche dell'App Store.