Ancora guai per Meta: nuova causa negli USA, avrebbe raccolto dati fiscali degli utenti

Non c'è pace per Meta: dopo aver scoperto un malware che prende di mira gli utenti Facebook, arriva oggi la notizia che il colosso di Menlo Park è stato citato in causa con l'accusa di aver raccolto i dati finanziari di alcuni utenti mediante dei servizi web di compilazione delle tasse negli Stati Uniti.

A finire nell'occhio del ciclone sono stati i servizi di H&R Block, TaxAct e TaxSlayer, tutti applicativi web che permettono ai cittadini americani di calcolare di anno in anno quanto devono al fisco per tasse e altre imposte. Negli scorsi mesi, un'indagine di Markup ha rivelato che proprio Meta avrebbe raccolto, tramite il sistema di tracking Pixel, i dati fiscali degli utenti di tali servizi, ovviamente con la connivenza dei loro gestori.

Pixel è una parte di codice che chiunque può inserire nel proprio sito web per tracciare l'attività di chi lo visita, inserendo anche delle pubblicità "in target" per l'utente, specie se questi è stato su Facebook o su Instagram prima di aprire la pagina web collegata a Pixel. Il tool viene utilizzato da moltissimi siti web, ma diventa particolarmente delicato su quelle pagine che richiedono di inserire dati strettamente personali, come quelli relativi alla compilazione delle tasse.

Per esempio, i tre servizi già citati sono stati accusati di aver trasmesso a Meta informazioni personali e finanziarie degli utenti che li hanno utilizzati: tra questi dati troviamo i redditi e i salari, l'approvazione o meno del loro calcolo delle tasse, gli eventuali rimborsi e tutti i benefit sociali o scolastici ricevuti nell'anno precedente.

Fortunatamente, pare che i tre servizi, in seguito all'indagine di Markup, abbiano smesso di utilizzare Pixel per le proprie pubblicità. Al contempo, Meta ha spiegato ad Engadget di non aver mai raccolto dati sensibili tramite il tool pubblicitario, e che anzi tali dati verrebbero automaticamente filtrati e rimossi da quest'ultimo. Tuttavia, sembra che l'azione legale, portata avanti da alcuni anonimi contribuenti, non si sia fermata: al contrario, i querelanti hanno confermato di essere interessati a trasformarla in una class-action, raccogliendo quante più adesioni possibili.