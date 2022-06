Guai per il Metaverso ispirato da Starlink: i fondi potrebbero finire presto

Dopo aver scoperto che la velocità di navigazione di Starlink si è dimezzata nello scorso anno, arriva oggi un'altra cattiva notizia per gli amanti di SpaceX e del suo servizio internet. A quanto pare, infatti, anche il Metaverso ispirato a Starlink starebbe fallendo.

Facciamo un passo indietro: prima di continuare la lettura dovete infatti sapere che esiste un Metaverso non ufficiale di Starlink, un vero e proprio universo fantascientifico basato sul token STARL e su un sistema di NFT sempre legate a SpaceX e ai suoi progetti. Il Metaverso ha goduto di una buona fortuna in termini di guadagni e utenti fino alla fine dello scorso anno, ma ora le cose sembrano essere cambiate.

A causa del calo delle criptovalute degli ultimi mesi, infatti, il token STARL su cui si basa l'intero ecosistema del Metaverso di Starlink è crollato al prezzo di soli 0,0000043 Dollari, con una capitalizzazione complessiva del mercato pari a 43 milioni di Dollari. Quello toccato da STARL negli scorsi giorni è il valore più basso mai fatto registrare dal token, in linea con le contrazioni delle principali criptovalute sul mercato.

Il problema, però, è che la contrazione del valore di STARL potrebbe mettere a rischio lo sviluppo del Metaverso legato al token, che al momento si trova in una versione ad accesso anticipato alla quale mancano ancora diverse funzioni. Per ora, infatti, il programma permette agli utenti di accedere al Warp Nexus, una sorta di hub centrale in cui gli utenti possono guidare la propria astronave in giro per un piccolo sistema solare.

Con il tempo, oltre a volare in giro per la mappa, gli utenti potranno dedicarsi a diverse attività secondarie con in un RPG, oppure confrontarsi con pirati, forze di polizia intergalattica e mostri alieni in singolo e in cooperativa. Il problema, però, è che se il token STARL dovesse fallire gli sviluppatori potrebbero trovarsi senza il denaro necessario a completare i lavori, ponendo una fine precoce al Metaverso ispirato da Starlink.